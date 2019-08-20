ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили по телефону выход королевства из Европейского союза (Brexit) и другие вопросы.

«Отличная дискуссия с премьер-министром Борисом Джонсоном. Мы поговорили о Brexit и о том, чтобы как можно быстрее принять соглашение о свободной торговле между США и Великобританией. Жду встречи с Борисом в выходные на G7 во Франции», – написал Трамп на своей странице в Twitter. Президент США ранее заявлял о поддержке прекращения членства Великобритании в Евросоюзе, а также одобрительно отзывался о Джонсоне как о политике.

Ранее в американской администрации сообщили, что в ходе состоявшегося телефонного разговора лидеры двух государств обсудили «широкий спектр торгово-экономических вопросов».