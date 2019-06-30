ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретились в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей. После рукопожатия на демаркационной линии они перешли на южную сторону зоны для проведения трёхсторонних переговоров с участием президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

Таким образом, Трамп стал первым действующим американским президентом, который пересёк границу Северной Кореи. Он сказал, что это честь для него. Ким Чен Ын назвал случившееся историческим моментом и заверил, что он рад встрече с президентом США. Хозяин Белого дома пригласил северокорейского лидера в Вашингтон. Если такой визит произойдёт, это, в свою очередь, может стать первым в истории случаем, когда глава КНДР ступит на американскую землю.

Впоследствии Ким Чен Ын отметил, что предложение Трампа встретиться, первоначально опубликованное в Twitter, стало для него большой неожиданностью.