ИА «Ореанда-Новости» Президенты СШA и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры.

«Обсуждался ряд вопросов, в том числе реагирование на постоянную угрозу, которую представляет Иран для торгового судоходства в Ормузском проливе», – сказано в сообщении американской администрации.

Помимо этого предметами переговоров двух политиков стали решение Франции ввести так называемый цифровой налог и саммит «Большой семёрки», который будет проведён 24–26 августа в Биаррице (Франция).

11 июля Париж ввёл налог в 3 % на крупнейшие IT-корпорации. Он затронет компании, чей доход составляет более 845 миллионов долларов в мире и более 28 миллионов во Франции. Под его действие, таким образом, подпадают около 30 предприятий, большинство из которых базируются в США. В связи с введением данного налога Трамп заявил, что введёт пошлины на французские вина.