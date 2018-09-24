ИА «Ореанда-Новости». Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс объявила о том, что вопрос отставки заместителя генерального прокурора Соединённых Штатов Рода Розенштейна будет отложен на три дня до четверга, когда состоится его встреча с американским лидером для проведения расширенного разговора с обсуждением всех недавно поступивших новостей.

В настоящий момент Дональд Трамп находится на Генассамблее ООН и его график буквально забит встречами с лидерами других стран, а потому встреча была отложена до 27 сентября – когда президент вернётся в Соединённые Штаты.

В понедельник сразу несколько изданий сообщили, что заместитель генерального прокурора США Розенштейн собирается подать в отставку. Всё дело в недавнем выпуске The New York Times: в статье со ссылкой на источник сообщалось, что он обсуждал возможное применение к Трампу 25-й статьи конституции США, которая разрешает провести импичмент в отношении главы Белого дома в том случае, если он окажется недееспособным, а также прозвучало заявление о том, что Розенштейн вёл тайную запись всех переговоров президента в Белом Доме.

В защиту Розенштейн выступили несколько американских телеканалов, среди которых CNBC, которые обращал внимание, что фраза прозвучала в дружеском кругу и скорее с сарказмом, нежели всерьёз.

Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время заместитель генерального прокурора может быть уволен. Но в то же самое время отстранение его от должности может серьёзно повредить расследованию Роберта Мюллера, который занимается «российскими связями» Трампа, потому то Розенштейн является куратором этого дела. По всем правилам Мюллер должен конфиденциально сообщать о своих выводах заместителю генпрокурора Роду Розенштейну, который в свою очередь самостоятельно принимает решение о том, как и чем поделиться с конгрессом США.

Уход Розенштейна может также спровоцировать отставку самого генпрокурора США и главы Министерства юстиции Джеффа Сешнса – поводом может стать недоверие его первому заместителю.

Не исключено, что, когда новый человек займет место Розенштейн, дело может затянуться, потому как новый заместитель генпрокурора будет менее заинтересован в продолжении тщательного расследования.