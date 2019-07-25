ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп наложил вето на проект закона, ограничивающего сотрудничество с Саудовской Аравией, Великобританией, Испанией и Италией в сфере высокоточного оружия.

Данный законопроект был внесён членом Сената, представителем Демократической партии Бобом Менендесом. Билль был одобрен в обеих палатах Конгресса. Парламентарии посчитали, что вводимые запреты должны ограничить опосредованное участие США в вооружённом конфликте в Йемене, в котором активно участвует Саудовская Аравия.

«Ограничивая возможности наших партнёров для производства и приобретения высокоточных боеприпасов, закон, вероятно, продлит конфликт в Йемене и углубит страдания, которые он причиняет. Подрывая двусторонние отношения Соединённых Штатов и препятствуя нашей способности поддерживать ключевых партнёров в критический момент, закон нанес бы ущерб, а не помог бы усилиям по прекращению конфликта в Йемене», – сказано в письме президента в Сенат.

Вето главы государства можно отменить двумя третями голосов в каждой из палат национального парламента, однако, судя по результатам голосования, такого количества сторонников законопроекта в Конгрессе нет.