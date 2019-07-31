ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ознакомиться со сведениями об обстоятельствах госпитализации российского оппозиционного лидера Алексея Навального. На соответствующий вопрос, заданный журналистом телекомпании ABC News, политик ответил: «Я слышал об этом, я ничего не знаю об этом, но я разузнаю».

Ранее стало известно, чтоСостояние его здоровья оценивалось как удовлетворительное. 25 июля Симоновский суд города Москвы санкционировал административный арест лидера оппозиции на 30-дневный срок. Он обвинялся в повторном нарушении порядка проведения митинга. Навальный призывал своих сторонников 27 июля принять участие в не согласованной с властями протестной акции. Протесты были связаны с отказом избирательной комиссии в регистрации ряда кандидатов в депутаты Московской городской думы.