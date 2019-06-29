ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп подтвердил представителям СМИ, что он по пути из японской Осаки в Сеул намерен посетить демилитаризованную зону между Южной Кореей и КНДР. Он предложил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну встретиться на этой территории.

«Да, мы туда поедем… Мы будем там», – ответил американский лидер на соответствующий вопрос, добавив что визит не будет продолжительным – он продлится «две минуты».

Хозяин Белого дома также высказал мнение, что, если бы я не был избран президентом США, «сейчас была бы война с Северной Кореей».

Трамп планировал посетить демилитаризованною зону на Корейском полуострове ещё в 2017 году. В тот раз его визит не состоялся из-за тумана.