ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп обратился к лидеру КНДР Ким Чен Ыну с призывом в кратчайшие сроки достичь соглашения по денуклеаризации, а также пообещал, что они скоро встретятся.

«Господин председатель… вам следует действовать быстро и заключить сделку. Скоро увидимся!» – написал хозяин Белого дома на свой странице в Twitter.

Помимо этого Трамп высказался по поводу того, что незадолго до этого Центральное телеграфное агентство КНДР назвало его соперника, члена Демократической партии США Джо Байдена «бешеной собакой». «Джо Байден может быть сонным и очень тормозным, но он не «бешеная собака». Он лучше этого, но только я – тот единственный человек, который может привести вас туда, где вам надо быть», – написал по этому поводу Трамп.

Ранее стало известно о том, что спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган предложил Пхеньяну организовать двусторонние переговоры в декабре.