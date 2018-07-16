



За столом американский лидер заявил, что эта беседа в формате тет-а-тет была “хорошим стартом для всех”.



ИА «Ореанда-Новости» . После завершения встречи российского лидера Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, руководители двух государств отправились на ланч вместе с остальными участниками переговоров.

На ланче присутствовали также представители делегаций обоих государств в лицах помощника российского лидера Юрия Ушакова, пресс-секретаря Дмитрия Пескова, посла России в Соединённых Штатов Анатолия Антонова, а также главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова. Со стороны США в столицу Финляндию, помимо американского президента Дональда Трампа, прибыли посол США в России Джон Хантсман, государственный секретарь Майк Помпео, советник по национальной безопасности Джон Болтон и советник по России в совете по национальной безопасности Фиона Хилл.





Лидеры двух государств заявили, что готовы к постоянному диалогу.



Это была первая полноформатная встреча руководителей двух стран - России и США. Переговоры прошли в Президентском дворце, расположенном на территории Хельсинки. Изначально планировалось, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа займёт полтора часа, однако она продлилась более двух часов.



Отметим, недавно Дональдом Трампом было сказано, что отношения Америки с российским государством “никогда не были хуже из-за многолетней глупости и тупости со стороны Соединённых Штатов, а сейчас еще и охоты на ведьм”.



Американский лидер таким образом пытался намекнуть на расследование американского прокурора Роберта Мюллера, который утверждает, что российская сторона находилась в возможном сговоре предвыборного штаба Дональда Трампа в ходе выборов президента США.





Напомним, 13 числа текущего месяца заместителем генерального прокурора и министра юстиции Соединённых Штатов Родом Розенстайном было выдвинуто обвинение относительно двенадцати российских граждан во “вмешательстве” в американские выборы. Эта тема обсуждалась в ходе саммита, на котором Владимир Путин заявил, что готов позволить американским следователям допросить подозреваемых, если американская сторона выдвинет официальные обвинения.





