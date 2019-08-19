ИА «Ореанда-Новости» Новостной интернет-ресурс Axios со ссылкой на пять источников в Белом доме сообщил, что президент США Дональд Трамп не раз предлагал советникам рассмотреть возможность введения морской блокады Венесуэлы.

Глава государства выступил с инициативой послать американские военные суда к побережью южноамериканской страны в целях прекращения доставки туда товаров. Сообщается, что подобные обсуждения Трамп начинал неоднократно в течение последних полутора лет.

Есть сведения о том, что в министерстве обороны США данную идею всерьёз не восприняли, так как военные посчитали подобный план непрактичным, юридически несостоятельным и требующим чрезмерно много ресурсов военного флота.

Ранее Трамп подтвердил, что он рассматривает возможность блокады Венесуэлы, однако подробно о своих намерениях не рассказал. Представители американской администрации сообщили журналистам, что президент во всяком случае не собирается направлять в регион сухопутные войска.