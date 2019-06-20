ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам о намерении встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки», который пройдёт в городе Осака (Япония) 27–28 июня.

«Я хочу поладить с Россией, и я думаю, что нам это удастся сделать. Я хочу поладить с Китаем, и я думаю, что мы сможем. Я встречусь и с Путиным, и с Си Цзиньпинем в Японии», – сказал хозяин Белого дома.

В мае 2019 года Трамп уже упоминал о том, что он хочет встретиться с российским президентом в Осаке.

17 июня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что официальных предложений от Вашингтона относительно встречи двух президентов не поступало. 19 июня Песков заявил, что он по-прежнему не располагает информацией о встрече лидеров России и США.