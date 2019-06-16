ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп опроверг сообщение журналистов газеты New York Times о том, что сотрудники американских спецслужб активизировали деятельность по заражению российской энергетической системы вредоносными программами. В статье, посвящённой этому вопросу, издание ссылалось на источники в правительстве США.

«Верите ли вы, что неудачники из New York Times только что сделали материал с утверждением, что США существенно усиливают кибератаки на Россию? Это фактически государственная измена некогда великой газеты, так отчаянно пытающейся написать историю, любую историю, даже плохую для нашей страны... кроме того, неправдивую!» – написал по этому поводу Трамп в одной из социальных сетей. «Это настоящие трусы и, без сомнения, враги народа», – заключил американский лидер.