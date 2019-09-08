ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп отменил запланированные на 8 сентября переговоры с лидерами движения «Талибан» (запрещено в России) и президентом Афганистана Ашрафом Гани после совершения террористического акта в Кабуле, в результате которого погибли 12 человек.

«Втайне практически ото всех ключевые лидеры талибов и отдельно президент Афганистана собирались встретиться со мной в Кэмп-Дэвиде в воскресенье. Они прибыли в Соединённые Штаты сегодня вечером. К сожалению, с целью создания ложных рычагов давления они (талибы. – Ред.) признались в проведении атаки в Кабуле, в результате которой погиб один из наших великих солдат и ещё 11 человек. Я сразу же отменил встречу и отказался от мирных переговоров», – написал Трамп в социальной сети Twitter.

«Что за люди убивают так много, чтобы, по-видимому, укрепить свои позиции на переговорах? Они этого не добились, а сделали только хуже! Если они не могут договориться о прекращении огня на время этих очень важных мирных переговоров и даже убивают 12 невинных человек, то у них, вероятно, в любом случае нет способностей договариваться о более значимом соглашении. Сколько ещё десятилетий они готовы сражаться?» – добавил американский лидер.