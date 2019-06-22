ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп отверг обвинения в изнасиловании, которые выдвинула американская журналистка Джин Кэрролл.

В журнале New York Magazine был напечатан отрывок из новой книги Кэрролл, в котором сообщается, что в конце 1995 либо начале 1996 года Трамп изнасиловал её.

Американский лидер заявил по этому поводу, что он никогда не встречал автора публикации. «Она пытается продать свою новую книгу – это должно указывать на её мотивацию», – сказал президент, добавив, что данный опус следует продавать в отделе художественной литературы.

Трамп также обратился к общественности с призывом как можно скорее сообщить ему, если кто-то располагает сведениями о контактах Демократической партии с Кэрролл либо с New York Magazine. «Мир должен знать, что на самом деле происходит. Это позор, люди должны платить высокую цену за такие ложные обвинения», – подчеркнул хозяин Белого дома.