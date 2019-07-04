ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Twitter порекомендовал иранским властям быть осторожнее с угрозами, касающимися повышения лимита обогащения урана.

«Роухани говорит, что они будут обогащать уран настолько, насколько сами захотят в случае отсутствия ядерной сделки. Осторожнее с угрозами, Иран. Они могут покусать тебя в ответ так, как никто прежде не кусал!» – написал Трамп по этому поводу.

Заявление американского лидера стало реакцией на предупреждение Ирана о прекращении выполнения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий. 3 июля президент Ирана Хасан Роухани завил о намерении возобновить обогащение урана выше уровня 3,67 % начиная с 7 июля. При этом иранский лидер посоветовал европейским странам и США вернуться к обсуждению проблемы за столом переговоров. Роухани подчеркнул, что Иран будет выполнять все условия ядерной сделки при условии, что прочие участники договора обеспечат то же самое со своей стороны.