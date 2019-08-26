ИА «Ореанда-Новости» Интернет-портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп неоднократно обсуждал с представителями служб, курирующих национальную безопасность, возможность применения ядерных бомб для борьбы с ураганами.

«Они (ураганы) начинают формироваться у побережья Африки, а когда они движутся по Атлантике, мы бросаем бомбу в глаз урагана, и она ликвидирует его. Почему мы не можем этого сделать?» – передаёт источник слова главы государства. Трамп также, как сообщает Axios, предлагал подобное в разговоре с одним из высокопоставленных чиновников администрации. В 2017 году президент упоминал о бомбардировке ураганов, но без слова «ядерный». Данный факт документирован в записке Совета национальной безопасности США.