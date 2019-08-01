ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп объявил Бразилию одним из ключевых союзников Вашингтона вне НАТО. Об этом сказано в меморандуме американской администрации, подписанном главой государства.

Данный статус был учреждён ещё в 1989 году. К основным союзникам США вне Североатлантического альянса ранее были отнесены Австралия, Аргентина, Южная Корея, Япония и Кувейт. Теперь Бразилия стала вторым государством Латинской Америки, получившим данный статус. Таким образом, она сможет укреплять сотрудничество с США в сфере обороны, в том числе приобретать оружие и принимать участие в совместных военных мероприятиях.

В марте 2019 года президент США заявил, что он «всерьёз рассматривает» возможность членства Бразилии в НАТО или другом объединении. Кроме того, Трамп с одобрением высказался о намерении Бразилии вступить в Организацию экономического сотрудничества.