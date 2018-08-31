ИА «Ореанда-Новости». Дональд Трамп пригрозил Всемирной торговой организации выходом Соединённых Штатов, если та, по его слова, не улучшит свою работу и не изменит своего «плохого обращения» с Америкой. Однако, несмотря на недовольство отношением ВТО, Вашингтон продолжает вести торговую деятельность в рамках организации, при этом успевая подавать иски к другим странам-членам (таким как Китай, Канада, Мексика, Турция, часть стран ЕС) о «нечестных» ответных тарифах, которыми были обложены экспортные американские товары на сумму 28,5 миллиардов долларов, в том числе к России.

Трамп добавил, что считает соглашение о создании организации от 1994 года «самой худшей сделкой по торговле» и что ВТО «была создана остальными странами, чтобы обманывать США».

Эксперты сходятся на том, что такие ультиматумы – всего лишь попытка США вернуть и утвердить экономическую власть над миром, и едва ли слова дойдут до дела. В противном случае, как утверждают в Министерстве экономического развития РФ, национальной экономике США будет нанесён значительный урон и американский бизнес сделает всё, чтобы этого не случилось.

В администрации Белого дома такому заявлению президента ничуть не удивились – там и вовсе заявили, что Трамп просто повторил на публике ту мысль, которая уже неоднократно им озвучивалась на закрытых встречах.

Однако, едва ли стоит ожидать выхода США из ВТО, потому что в таком случае американцам пришлось бы искать выгодные и стабильные условиях доступа на внешние рынки. Чтобы таковые обеспечить, Соединённым Штатам пришлось бы заключать торговые соглашения со всеми своими крупнейшими торговыми партнёрами и не факт, что они были бы выгоднее для американской экономики, чем условия, предлагаемые ВТО.

Что касается ответных санкций со стороны России, американская сторона утверждает, что страна нарушила правила ВТО, применив ограничения только к импортным товарам Соединённых Штатов, а также установив пошлины выше максимальных размеров, предусмотренных правилами членства в организации. Подобные двойные стандарты для Америки не редкость, даже если порой приходится следовать незаконными путями.

В Министерстве экономического развития ответили, что РФ действует в рамках Соглашения ВТО по специальным защитным мерам, позволяющего компенсировать ущерб от «специальных защитных мер», принятых другой страной.