ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно о случае с «американским информатором» в России, о котором ранее сообщил телеканал CNN.

По данным источников, в 2017 году американские спецслужбы эвакуировали из России информатора, который был «одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства». При этом утверждалось, что он был вывезен из-за опасений, связанных с тем, что Трамп «небрежно относился к секретным документам». Решение было принято после встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме.

Центральное разведывательное управление США признаёт, что эвакуация сотрудника действительно произошла, однако отрицает, что это каким бы то ни было образом связано с президентом страны.