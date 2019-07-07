ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп объяснил, почему в своей речи, произнесённой на праздновании Дня независимости 4 июля, он упомянул об аэропортах, за которые, как он сказал, сражались участники Войны за независимость в XVIII веке.

Американский лидер напомнил, что в тот день была дождливая погода и из-за этого было достаточно сложно читать текст с экрана телесуфлёра. Затем, как сообщил Трамп, аппарат выключился прямо на середине предложения. «Я и так отлично знал всю речь, так что справился и без него», – сказал президент. При этом он не разъяснил, откуда именно появились слова именно об аэропортах – неправильно ли он прочёл слова на экране или же сымпровизировал.

