ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп заявил в эфире одного из телеканалов, что, если начнётся война с Ираном, эту ближневосточную страну ожидают «невиданные прежде разрушения». При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что он «не стремится к этому».

Данная риторика вызвана недавним инцидентом в воздушном пространстве Ирана: 20 июня американский беспилотный летательный аппарат был сбит иранскими военными у входа в Персидский залив. Командование американской армии настаивает на том, что дрон находился в международном воздушном пространстве.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сказал послу Швейцарии Маркусу Лейтнеру, который представляет интересы Вашингтона, что «Иран не стремится к войне и конфликту в Персидском заливе» и предостерёг Белый дом от необдуманных поступков.