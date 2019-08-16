ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп заявил, что торговая война между Вашингтоном и Пекином не будет долгой. Политик уверен, что китайские власти стремятся к заключению торговой сделки с Америкой. Хозяин Белого дома выразил уверенность в том, что чем дольше продолжается противостояние с Китаем в сфере торговли, тем сильнее становятся США. Он также проинформировал, что на ближайшее время запланирован телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, однако точную дату переговоров не указал.

В начале августа Трамп объявил об очередном повышении пошлин на 10 % на ряд импортируемых китайских товаров на сумму около 300 миллиардов долларов. Власти Китая пообещали принять ответные меры.