ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия способна разгромить сторонников движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане, однако миллионам человек это стоило бы жизни. «Мы могли бы нанести им военное поражение, если бы хотели, способами, о которых я говорить не буду. Ядерными», – заявил американский лидер и добавил, что США не делают этого, поскольку вследствие подобных действий погибли бы «миллионы и миллионы человек».

«Они думали, что им надо убить людей, чтобы немного улучшить свою переговорную позицию. Они сделали это, убив 12 человек, один из них был замечательным американским солдатом, – сказал Трамп, комментируя произошедший 7 сентября в Кабуле террористический акт. – Нельзя так поступать. Со мной нельзя себя так вести. Так что, по моему мнению, они (переговоры. – Ред.) мертвы».