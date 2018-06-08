РЕАНДА-НОВОСТИ. О Дональд Трамп открыто признал, что не возражает против присоединения России к G8. Об этом он заявил журналистам прежде, чем отправился на саммит G7 в Канаду. По словам президента США, не имеет значения, какое название носит саммит, и если следовать логике, то G8 сменился на G7, так как из него вышла Россия. Президент США в очередной раз напомнил о своей жёсткой позиции в отношении Москвы и назвал себя «худшим ночным кошмаром России». Также, по мнению Дональда Трампа, Россия должна присутствовать на саммите.

«Возможно, я буду неполиткорректным, но нравится вам это или нет, нам нужно решать мировые проблемы. А в G7, которая раньше была G8, решили прогнать Россию. Теперь следовало бы пустить её обратно, потому что нам нужно, чтобы Россия была за столом переговоров», - заявил президент США.

Дональ Трамп добавил, что будет отстаивать свою точку зрения перед другими странами «Большой семёрки», однако решать это предстоит остальным участникам G7.

Весной 2014 года в результате сложившейся ситуации между Россией и Украиной относительно присоединения Крыма, на заседании «Большой семёрки», которое прошло в Гааге было принято решение, согласно которому в том же году в Брюсселе саммит G8 пройдёт в формате G7, то есть без России. В совместном заявлении глав Франции, США, Великобритании, Италии, Канады, Японии и председателей Европейского Совета и Европейской Комиссии было сказано о том, что данный формат сохранится и не вернётся к прежнему до тех пор, «пока Россия не изменит курс и не вернёт обстановку к условиям, в которых G8 способна вести содержательное обсуждение».

Напомним, что весной 2014 года Крым вошел в состав Российской Федерации. Решение было принято по результатам регионального референдума в марте того же года. Его итоги так и остались непризнанными Украиной, которая до сих пор считает, что полуостров принадлежит им, но в настоящее время он оккупирован другой страной. По мнению стран Европейского Союза и Соединённых Штатов, действия, осуществлённые Россией, являются аннексией, в связи с этим в отношении ряда российских компаний, политиков и бизнесменов были наложены санкции. Москва, в свою очередь, заявляет, что тему Крыма пора закрыть, так как полуостров всегда должен был принадлежать Российской Федерации.