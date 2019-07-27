ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп заявил, что он не винит власти Турции за то, что они приняли решение закупить зенитные ракетные комплексы С-400 российского производства.

«Я не виню Турцию, потому что было множество обстоятельств и множество проблем, сложившихся при администрации Обамы», – сказал Трамп представителям средств массовой информации. В то же время политик не сообщил, когда он примет решение о введении против Анкары соответствующих санкций.

Президент также выразил уверенность в том, что США без затруднений смогут продать другим государствам истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, которые заказывала Турция. «…Их легко продать другим странам, потому что это величайшие истребители в мире», – сказал Трамп.