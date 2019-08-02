ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп заявил представителям СМИ, что он рассматривает возможность блокады Венесуэлы. При этом американский лидер не привёл подробностей. «Да, я её рассматриваю», – сказал Трамп в ответ на вопрос о том, принимает ли он во внимание возможность изоляции латиноамериканского государства, учитывая ту помощь, которую оно получает со стороны России, Китая и Ирана.

В конце июля министерство финансов США приняло решение о введении очередных санкций в связи с ситуацией в Венесуэле. На этот раз ограничения затронули трёх пасынков президента страны Николаса Мадуро, которых подозревают в получении взяток от гражданина Колумбии в обмен на помощь при заключении невыгодного договора о поставках продуктов питания в Венесуэлу. В Белом доме полагают, что родственники Мадуро причастны к созданию развитой коррупционной сети.