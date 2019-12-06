ИА «Ореанда-Новости». Дональд Трамп пообещал разобраться с проблемой невыдачи российским делегатам американских виз в ООН.



Проблема невыдачи американских виз делегатам из России стала действительно масштабной, когда право на участие в мероприятиях ООН не получили 18 человек.

Отказ в выдаче виз для прибытия и участия в 74-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН был вынесен на обсуждение на заседании комитета по отношениям ООН. О процессе решения проблемы сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя РФ в ООН.

Василий Небензя отметил, что Трамп обещал разобраться в проблеме. Кроме того, представитель России высоко оценил прошедшую встречу. По его словам, президент США много говорил и слушал своих коллег.