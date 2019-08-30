ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп на церемонии, посвящённой началу деятельности национального космического командования, высказал мнение о том, что следующей областью военных действий станет космическое пространство.

Глава государства отметил, что целью нового ведомства должно стать обеспечение доминирования США в космосе, которое «никогда не должно подвергаться сомнению и никогда не должно подвергаться угрозам».

Трамп также представил публике главу командования, которым был назначен генерал Джон Реймонд, и пообещал, что вскоре будут созданы космические силы США, которые станут очередным подразделением Вооружённых сил страны.