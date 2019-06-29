ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп на итоговой пресс-конференции после завершения саммита «Большой двадцатки» в Осаке заявил, что он может изменить подход к разрешению ситуации в Венесуэле.

«У меня пять разных стратегий, я могу их менять в любое время, – сказал по этому поводу президент, добавив, что сейчас США оказывают южноамериканской стране гуманитарную помощь. В целом Трамп оценил ситуацию как катастрофическую. «Вот что может сделать социализм», – сказал он. Политик обратил внимание на то, что в Венесуэле люди умирают от голода и что «у них есть нефть, но не вода».

Хозяин Белого дома также отметил, что в течение последней недели он обсуждал данную проблему «почти с каждым лидером», с которым встречался.