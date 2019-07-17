ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп заявил, что в связи с начавшимися 12 июля поставками в Турцию российских зенитных комплексов С-400 Анкара больше не сможет рассчитывать на приобретение американских новейших истребителей F-35.

Американский лидер назвал договор России и Турциио поставках вооружения «несправедливым». Он напомнил, что турецкая армия уже заказала сто истребителей F-35, однако из-за позиции правительства в отношении сотрудничества с Россией Турция «не сможет купить больше». «Они в очень жёсткой ситуации. И мы в США тоже оказались в жёсткой ситуации. Но вообще, мы работаем над этим», – сказал по этому поводу Трамп.

Хозяин Белого дома также напомнил, что ранее Анкара планировала закупить противоракетные комплексы Patriot производства США (аналог С-400), однако администрация Барака Обамы, предшественника Трампа, отказалась поставлять их туркам.