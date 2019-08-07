ИА «Ореанда-Новости». Испытательное тестирование электронной системы голосования, которая впервые будет использована в этом году на выборах в Мосгордуму, состоится 21 августа. Это уже будет третий пробный этап.

Его проверят жители трёх округов Москвы - № 1, 10 и 30. Такой информацией поделились портал мэрии и городской администрации.

Департамент заявил, что желающие принять участие в тестировании должны подать заявку на участие в электронных выборах с 12 по 21 августа. Те, кто уже сделал это ранее, на предыдущих этапах, не должны перерегистрироваться.

11 и 23 июля были проведены два испытания электронной избирательной системы. Было отмечено, что проверка системы прошла успешно.

11 июля студенты университета выбрали лучшего председателя студенческого совета, а 23 июля более 3300 москвичей отвечали на вопрос, что делать с бездомными животными. Большинство проголосовало за организацию приютов.