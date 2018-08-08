ИА «Ореанда-Новости». Центральный избирательный комитет принял три заявки от инициативных групп – это формулировки вопросов, которые предлагается вынести на всероссийский референдум, где поднимут тему повышения пенсионного возраста в стране.



7 июля утвердили вопрос от инициативной группы от КПРФ, на референдуме они предлагают поднять вопрос, который звучит так:

«Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен?».

Для того, чтобы утвердить вопрос-формулировку, инициативная группа провела три собрания, первое собрание перенесли из-за юридических нюансов, а на втором собрании ЦИК отказал принять формулировку. ЦИК счел, что она допускает множественное толкование и может ввести граждан в заблуждение.

Однако первым одобрили вопрос от инициативной группы «Справедливая Россия», которую возглавляет Илья Свиридов, кандидат на пост мэра Москвы.

Они вынесли на голосование вопрос: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?».

Третья одобренная ЦИК формулировка вопроса поступила от инициативной группы, которая провела собрание в Подмосковье.

Их вопрос звучит следующим образом: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 г. возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?».

По информации ЦИК, всего о намерении провести собрания инициативных групп по проведению референдума поступило 30 уведомлений из 19 регионов страны. Но не всем инициаторам удалось реализовать намерение.