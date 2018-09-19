ИА «Ореанда-Новости». Глава Центризбиркома Элла Памфилова рекомендовала избиркому Приморского края признать недействительными итоги второго тура выборов на пост губернатора. Ранее комиссия от ЦИК проверяла результаты на факт фальсификации.



Рекомендацию признать недействительными результаты выборов Центризбирком выдал после того, как «тщательно проанализировав целый ряд факторов».

Ведомство проанализировало жалобы, которые поступали к ним по поводу выборов, и пришло к выводу, что имело место «грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса», отметили в ЦИК.

«Обидно, что такая локальная концентрация нарушений на нескольких территориях (в основном в Уссурийске, Находке и Артеме) перечеркивает добросовестную работу всех остальных избирательных комиссий, в том числе краевой комиссии, которая на сегодняшний день достойно пытается разобраться в ситуации и найти выход в рамках правового поля», — констатировала Элла Памфилова.

С её слов, во втором туре выборов в Приморье были случаи подкупа избирателей, принуждения к голосованию и вбросов бюллетеней.

После проведённого анализа, ЦИК направит выявленные обстоятельства и факты, связанные с возможными нарушениями, в правоохранительные органы.

В случае отмены результатов будут проведены ещё одни выборы, новое голосование состоится через три месяца. Временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко уже заявил, что планирует принять в нем участие. Его основной соперник от КПРФ Андрей Ищенко сообщил, что решение о его участии примет партия.

Ранее Ищенко и Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре. После публикации первых итогов голосования Тарасенко обходил Ищенко почти на 30 процентов, после подсчета 50 процентов бюллетеней с отрывом в семь процентов лидировал Ищенко. А после подсчета 99,03 процентов протоколов в лидеры вновь вышел Тарасенко. После обработки всех бюллетеней ЦИК сообщил, что Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%.