ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что страна готова ответить США в случае введения санкций в связи с приобретением зенитных ракетных систем С-400 российского производства.

«Если США начнут предпринимать негативные меры, то и у нас есть ответные шаги. Америка приняла ряд решений, мы не намерены оставаться беззвучными. Если к нам будет негативное отношение, то мы выступим с аналогичным ответом», – сказал по этому поводу политик. Министр подчеркнул, что Анкара решительно настроена в вопросе покупки С-400 и не собирается отказываться от российских ракетных систем. «Нам нужно было удовлетворить свою потребность в подобных системах, и мы это сделали с Россией», – сказал Чавушоглу.