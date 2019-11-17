Турция обвинила курдов в освобождении сотен боевиков ИГ в Сирии
ИА «Ореанда-Новости» Турецкие власти обвинили курдские Силы народной самообороны (СНС) в Сирии в том, что они освободили более 800 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории России).
В заявлении министерства обороны Турции указано, что Анкара является единственным союзником НАТО и международной коалиции по противодействию ИГ, которая в ходе совместных военных действий нейтрализовала более 4 тысяч террористов ИГ на территории Ирака и Сирии. «Рабочая партия Курдистана и Силы народной самообороны, в свою очередь, только лишь в Телль-Абъяде освободили более 800 заключенных из числа членов ИГ», – заявляют представители военного ведомства.Ранее Турция уже предъявляла аналогичные обвинения. СНС в ответ указывают на то, что террористы совершают побеги из местных тюрем в результате их разрушения снарядами.
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