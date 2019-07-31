ИА «Ореанда-Новости» Администрация Twitter заблокировала аккаунт посольства России в Сирии.

Представители дипломатической миссии РФ в ЮАР сообщили, что это связано с «основанной на фактах критикой» организации «Белые каски», с которой ранее выступило российское министерство обороны. Ранее глава Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ, генерал-полковник Сергей Рудской обвинил «Белые каски» в распространении постановочных кадров об атаках российских сил на гражданские объекты.

Отмечается, что процедура верификации аккаунта посольства не была окончена. «Это только доказывает, что «обычные» аккаунты не имеют права иметь отличающуюся точку зрения», – сказано в сообщении посольства РФ в ЮАР всё в той же социальной сети.

Министерство иностранных дел России заявило, что блокировка «без каких-либо объяснений» является «цензурой и грубым нарушением свободы слова со стороны администрации соцсети», и обратилось к администрации сети с призывом разблокировать аккаунт посольства.