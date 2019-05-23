ИА «Ореанда-Новости» Британская телерадиокомпания BBC сообщила, что ряд британских министров может освободить свои должности вслед за спикером Палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом.

Было заявлено, что премьерство Терезы Мэй после отставки Лидсом находится в критическом положении. Журналист телеканала сослался на сведения о том, что другие министры могут последовать примеру председателя нижней палаты парламента.

22 мая Лидсом объявила об уходе в отставку из-за несогласия с курсом правительства страны в отношении выхода Великобритании из Европейского союза и обратилась к Мэй с призывом также покинуть свой пост.

Великобритания должна была прекратить членство в Евросоюзе ещё 29 марта 2019 года – спустя 2 года после подачи официального уведомления о выходе из организации. Палата общин три раза отклонила проект соглашения об условиях выхода из Союза, которого премьер-министр достигла на переговорах с европейскими лидерами. В результате Брюссель согласился перенести дату прекращения членства Соединённого Королевства сначала на апрель – май, а затем – на 31 октября.