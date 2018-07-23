ИА «Ореанда-Новости». Российская служба безопасности конфисковала у представителей, чиновников и журналистов из Японии их спутниковые телефоны, когда они прибыли на Курильские острова. Это возмутило правительство Японии, генсекретарь кабмина в Токио высказал официальный протест по этому поводу, назвав ситуацию неприемлемой. В России пояснили причину конфискации.



Представители Японии прибыли на Курильские острова 22-23 июля чартерным авиарейсом. Делегация состояла из 70 человек, большая часть прибывших на Курилы людей – 39 человек – проживала там до 1945 года, люди прибыли посетить могилы родственников. Остальные прибывшие были их сопровождающими. В составе делегации были чиновники правительства и министерства иностранных дел Японии. На данный момент делегация уже вернулась в Японию.

Ситуация с конфискацией мобильных возмутила правительство Японии. НА пресс-конференции, которая прошла в Токио, Ёсихидэ Суга, генеральный секретарь кабинета министров, заявил, что протест подан и в Токио ждут возвращения конфискованных вещей.

– Исходя из нашей юридической позиции, это неприемлемо, – заявил генсекретарь.

Также он сообщил, что 22 июля через посольство Японии в Москве от его страны был подан протест в Министерство иностранных дел России. Также он подтвердил, что это не впервой, и подобные случаи с конфискацией средств связи уже случались.

Россия объяснила конфискацию телефонов у японских туристов. По объяснению представителя Дальневосточного таможенного управления, спутниковые телефоны туристов не были задекларированы и отсутствовало разрешение на их ввоз в Россию. Это сообщает РИА Новости.

По словам представителя таможни, конфисковано было шесть телефонов, которые в данный момент находятся на таможенном посту, так как на их ввоз не имелось разрешения от Роскомнадзора.

Курильские острова перешли к России в 1945 году. Мирный договор между Москвой и Токио так и не подписан, так как Япония считает, что территориальный вопрос нужно решить до подписания договора, Япония считает южную часть Курильских островов своей территорией.

В сентябре 2017 года Россия организовала первый чартерный рейс для бывших жителей. Была достигнута договорённость о безвизовом въезде.