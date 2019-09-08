ИА «Ореанда-Новости» Активисты общественного движения «Стыдно» организовали акцию протеста у стен парламента Грузии: они пригнали к нему стадо из девяти овец и устроили так называемый коридор позора для депутатов и кандидатов в министры.

8 сентября в парламенте проходит процедура по выражению доверия правительству во главе с Георгием Гахарией.

Один из лидеров движения «Стыдно» Гига Макарашвили пояснил: «Часть «овец» находится внутри (в здании парламента. – Ред.). Только овцы могут получать приказы, нажимать на кнопки по голосованию. Только овцы являются такими животными».

Утром между собравшимися у служебного входа участниками акции протеста и Эмзаром Квициани, депутатом от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии», которая выступает, в частности, за налаживание отношений с Россией, едва не произошла потасовка. Во время перерыва в заседании парламентарий вышел на улицу и был встречен выкриками «предатель!». Квициани попытался наброситься на митингующих, но полицейские предотвратили столкновение.