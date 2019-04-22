ИА «Ореанда-Новости». По мнению главы ЛДПР Владимира Жириновского, жители Украины уже через шесть месяцев будут требовать отставки нового президента Владимира Зеленского. Партия ЛДПР не признаёт результатов выборов на Украине и внесла в Госдуму соответствующий законопроект.

Со слов политика Жириновского, фракция придерживается заранее объявленной позиции не признавать результаты выборов на Украине. Законопроект о непризнании их итогов был внесён в парламент ещё до первого тура (до 31 марта). Жириновский отметил, что партия не признаёт результатов, так как из голосования исключили жителей Донбасса и Луганска, а страна превратилась в колонию США.

Жириновский читает, что новый президент является «марионеткой Коломойского» (украинского бизнесмена Игоря Коломойского). Бизнесмен таким образом отомстил Порошенко, а Порошенко теперь будет мстить Зеленскому и избирателям. Именно поэтому жители сами затребуют его отставки через полгода.

Также политик уверен, что ближайшие 20-30 лет улучшений отношений между РФ и Украиной не предвидится, так как соседнюю страну населяют «русские, окончательно переделанные в украинцев, и они ненавидят Россию».