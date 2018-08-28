ИА «Ореанда-Новости». Посол Украины при Евросоюзе Николай Точицкий заявил, что 27 августа Украина смогла согласовать с Евросоюзом условия, при которых он предоставит Киеву макрофинансовую помощь в размере до миллиарда евро. В скором времени страна планирует подписание соответствующего соглашения.

Точицкий, выступая перед прессой, публично заявил о том, что прогресс значителен, раз уже достигнуты договорённости по условиям, однако, пока разгласить их посол не может, пока не будет подписано соглашение.

Совет ЕС принял своё окончательное решение по выделению Украине пакета новой макрофинансовой помощи на сумму до миллиарда евро ещё в конце июня, но оговорил, что необходимо выполнение страной определенных условий.

Ранее поступала информация о том, что подписание должно было состояться в конце июля, после чего потребуется одобрение Украиной и ЕС меморандума о взаимопонимании. В нём планировалось прописать меры и реформы для властей Украины, после принятия которых будет предоставлен кредит в рамках этой программы.

Еврокомиссия в середине марта предложила новую, четвертую программу макрофинансовой помощи Украине в размере до миллиарда евро. Она должна была пройти согласование Советом ЕС и Европарламентом. Макрофинансовая помощь предоставляется в форме кредитов максимальным средним сроком погашения до 15 лет.

Предыдущая похожая программа с объёмом финансирования в 1,8 миллиарда евро была одобрена для Украины в 2015 году. Однако, из этой суммы стране было выдано всего 1,2 миллиарда евро в обмен на проведение реформ. Последний транш Еврокомиссия как распорядитель программы стране не предоставила, поскольку её власти не выполнили ряд условий, в том числе в области реформ по борьбе с коррупцией.

Поэтому, как сообщала Еврокомиссия, борьба с коррупцией должна стать одним из условий выделения Украине новой финпомощи от ЕС.

Известный украинский политик Владимир Олейник, однако, уверен в том, что новая макрофинансовая поддержка лишь доставит Киеву больше проблем, потому что реально для страны сумма ничего не сделает, и потеряла она уже намного больше, отказавшись от российских рынков.