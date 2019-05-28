ИА «Ореанда-Новости» Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что власти страны намерены добиваться присвоения Керченскому проливу, соединяющему Чёрное и Азовское моря, международного статуса. По её мнению, «это снимет многие вопросы, которые до сих пор существуют», в числе которых «правовая неопределенность» и «вопрос спекуляций России».

Ныне правовой статус данных объектов установлен на основании Договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, ратифицированного двумя государствами в 2004 году. В соответствии с его нормами Азовское море отнесено к внутренним водам России и Украины.

Помимо этого в данной сфере действует соглашение двух стран о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе 2012 года.