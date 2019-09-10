ИА «Ореанда-Новости» Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина предложила дипломатам западных стран приехать на полуостров, назвав странной позицию США и Европейского союза, которые не признали итоги состоявшихся 8 сентября выборов в региональный законодательный орган и в местные советы.

Ранее посольство США на Украине на своей странице в Twitter заявило, что не признаёт результаты голосования и подтверждает «непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины». Аналогичную позицию занял и Евросоюз.

«Может быть, стоило прислать своих наблюдателей и убедиться, что наши выборы проходят намного более честно и демократично, чем в западных странах», – сказала по этому поводу Гридчина.

Она также сообщила о готовности в составе делегации от Крыма посетить США во время выборов президента в 2020 году. По словам Гридчиной, это дало бы возможность «оценить, насколько этот процесс демократичен и прозрачен, как об этом кричат на каждом шагу американские СМИ».