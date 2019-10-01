ИА «Ореанда-Новости» Агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что контактная группа по Украине подписала документ, получивший название «формулы Штайнмайера». «Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав «нормандской четвёрки» (Франции, Германии и России. – Ред.)», – сказали собеседники журналистов.

Украинский политик Роман Бессмертный, ранее входивший в состав контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, обнародовал текст «формулы». Им предусмотрено, что особый порядок местного самоуправления начнёт действовать в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в день проведения там выборов начиная с 20 часов. Выборы должны быть организованы по украинским законам. Особый статус будет действовать временно до момента публикации миссией ОБСЕ отчёта о выборах; если не будет зафиксировано нарушений, данный статус станет постоянно действующим.