ИА «Ореанда-Новости» Депутаты Верховной рады Украины устроили словесную перепалку на заседании подготовительной депутатской группы. Причиной ссоры стало выступление одного из лидеров политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадима Рабиновича, который произнёс речь на русском языке.

Глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков потребовал в дальнейшем при выступлениях использовать исключительно украинский язык. «Языком работы Верховной рады, её органов и должностных лиц является государственный язык… Обращаюсь (с просьбой. – Ред.) ко всем действующим и будущим народным депутатам не нарушать регламент», – сказал парламентарий, добавив, что в противном случае он будет просить представителей аппарата национального парламента отключить микрофон.

Рабинович в ответ на это заявил, что использование русского языка не является нарушением законодательства. Если выступление на украинском – это вопрос принципа, сказал политик, то ему следовало бы предоставить переводчика.