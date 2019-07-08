ИА «Ореанда-Новости» Представители экстремистской организации «Национальный корпус», деятельность которой запрещена в России, предъявила президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум в связи с запланированным на 12 июля телемостом с участием граждан России и Украины.

Глава движения Андрей Билецкий в видеообращении, размещённом на интернет-канале Youtube, обратился к главе государства с требованием дать «адекватный ответ» в течение 24 часов. «Ответ должен быть адекватным. Лидера государства, которое находится в состоянии войны. Не клоуна, не артиста с олигархических корпоративов, а президента», – сказано в заявлении.

Билецкий выразил уверенность в том, что целью проведения телемоста является унижение и капитуляция Украины перед Россией, а также демонстрация того, что мирному диалогу между представителями двух государств мешают фашисты.