ИА «Ореанда-Новости» Министерство иностранных дел Украины подготовило перечень мер по защите национальной безопасности в связи с решением российских властей упростить получение гражданства РФ для жителей Донбасса.

Ранее упрощённый порядок действовал только для жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик; теперь же в соответствии с указом, подписанным президентом России Владимиром Путиным 17 июля, он распространяется на всех жителей Донецкой и Луганской областей.

Украинское внешнеполитическое ведомство заявило, что подобные действия Кремля представляют собой не что иное, как вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Сообщается, что соответствующие российские указы не будут признаваться Украиной. Дипломаты высказали надежду на поддержку международных партнёров в этом вопросе. «МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все агрессивные решения в отношении Украины и устранить их негативные последствия», – добавили в ведомстве.