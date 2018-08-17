ИА «Ореанда-Новости». Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины, рассказал о положительных сторонах после закрытия транспортного сообщения с Россией. В первую очередь он предрекает, что украинская транспортная система начнёт усиленно развиваться.



Ранее министр заявлял о том, что власти Киева рассматривают прекращение железнодорожного и автобусного сообщения с Россией. Этот документ проекта Министерство инфраструктуры Украины уже разработало и планирует в ближайшее время вынести на рассмотрение кабинету министров страны.

Со слов Омеляна, когда почти три года назад Украина закрыла авиасообщение с Россией, это пошло его стране на пользу, хотя изначально предрекали коллапс. Поэтому прекращение транспортного и железнодорожного сообщения по аналогии отразится положительно.

«Нам рассказывали, что это коллапс для украинской авиации. Напротив, пассажиропоток вырос вдвое. И украинцы охотно летают, и наоборот, авиация развивается. Я убежден, что такая же история будет и с железнодорожным и автобусным сообщением!, — сказал министр инфраструктуры в эфире украинского "Пятого канала".

На комментарии о том, «что это очередной удар по российско-украинской дружбе», Омелян высказался крайне скептически, заявив, что дружбы не было никогда. А была лишь оккупация Украины Россией.

«Дружбы нет и никогда не было. Была или оккупация, или просто массовые убийства», — заявил он.

Министр Украины отметил, что власти страны не планируют блокировать транзит российских грузов на украинской территории. По его словам, «транзит с каждым годом падает». Выдвинув предположение, что «Россия делает это умышленно» с целью «в очередной раз обескровить Украину».

«Со своей стороны мы, безусловно, блокировать транзит не планируем, потому что есть наши обязательства в рамках ВТО», — сообщил Владимир Омелян.

Оператор украинских железных дорог сообщил, что компания выполнит «все решения, принятые на самом высоком государственном уровне».