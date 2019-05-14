ИА «Ореанда-Новости» Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий прямо в зале для заседаний подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предписывает использовать исключительно украинский язык практически во всех сферах жизни. Теперь закон должен быть подписан президентом страны.

Парубий заявил, что настал «исторический день». «В ближайшие часы или дни его подпишет президент Украины, он будет опубликован и станет законом».

Представители украинской оппозиции требовали отменить спорный законопроект, однако Рада проголосовала против. В парламенте за его отмену проголосовали лишь 34 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Противники закона в Раде указывали на то, что была нарушена законная процедура его принятия, а само решение не соответствует Основному закону Украины. Об отмене закона было вынесено соответствующее постановление, и по закону спикер парламента не имел права подписывать закон и передавать его главе государства до тех пор, пока депутаты не рассмотрят это постановление.