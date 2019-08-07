ИА «Ореанда-Новости» Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука заявил в эфире одного из телеканалов, что мировому сообществу следует учредить новый миропорядок, чтобы преодолеть кризисные явления.

Чиновник подчеркнул, что механизмы, благодаря которым мир существовал после Второй мировой войны, не соответствуют требованиям современности и в настоящее время глобальная система безопасности полностью разрушена. «Сейчас мы все являемся свидетелями глобального кризиса. Во-первых, он заключается в постоянном пренебрежении достигнутыми договорённостями различными государствами», – сказал Тука, приведя в пример конфликт в Донбассе. «Во-вторых, полное разрушение мировой системы безопасности. И вот в этой всей «каше» нужно выстраивать новый международный порядок. Ведь то, что работало раньше, сейчас не функционирует. Это касается не только Украины – взять ту же самую Сирию, тот же самый Иран», – заявил политик.

Тука также поставил под сомнение эффективность деятельности Организации Объединённых Наций и, в частности, Совета безопасности.